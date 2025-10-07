Haberler Yaşam Haberleri Sokak ortasında silahlı dehşet
Giriş Tarihi: 7.10.2025

Sokak ortasında silahlı dehşet

Yalova'da Belgin Aslanoğlu (39), eşi Özgür Aslanoğlu tarafından sokak ortasında vurularak hayatını kaybetti. Yalova'nın Altınova ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Belgin Aslanoğlu ile eşi Özgür Aslanoğlu arasında tartışma çıktı. Özgür Aslanoğlu, yanında taşıdığı tabancayla eşine ateş etti. Önce karnından vurulan talihsiz kadın, silahın tutukluk yapmasının ardından kaçmaya çalıştı. Aslanoğlu, tutukluluğu giderdikten sonra bu kez de eşini başından vurdu. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
