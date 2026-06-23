Sokakta görüp musallat oldu! Evlenme teklifi reddedilince kadının kardeşini katletti: Cinayet öncesi attığı mesaj kan dondurdu!

TEL ÖRGÜLERE ULAŞIP KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatırken, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Mustafa D.'nin Hatay tarafına geçerek sınırdan kaçmaya çalışacağı bilgisine ulaşıldı. Bu gelişme üzerine bölgede tertibat alan ekipler, insan kaçakçıları tarafından Suriye'ye kaçırılmaya çalışılan Mustafa D.'yi tel örgülere 2 kilometre kala gözaltına aldı. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliye kaçmasında yardım ettikleri iddia edilen akrabaları M.S. ve M.D.'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli Mustafa D. karşı tarafın da kendisini tehdit ettiğini iddia etti.