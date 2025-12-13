SÖMESTR TARİHLERİ 2025-2026: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Yoğun geçen birinci dönemin ardından, öğrenciler ve öğretmenler için dinlenme fırsatı sunan yarıyıl tatili, bu yıl da takvimdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) hazırladığı çalışma takvimi, okulların açılış, kapanış, ara tatil ve sömestr tarihlerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle aileler, tatil planlarını yapabilmek için sömestr tarihlerini şimdiden ajandalarına not ediyor.