SÖMESTR TARİHLERİ 2025-2026: MEB takvimi ile 15 tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Giriş Tarihi: 13.12.2025 17:14

Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği an geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, yarıyıl tatili (sömestr) tarihleri netleşti. Öğrenciler iki haftalık dinlenme sürecine giriyor. Peki, sömestr tatili ne zaman başlıyor, okullar hangi tarihte açılacak? İşte MEB takvimine göre 2026 yarıyıl tatilinin kesin tarihleri ve tüm eğitim-öğretim yılının önemli dönemleri.

Yoğun geçen birinci dönemin ardından, öğrenciler ve öğretmenler için dinlenme fırsatı sunan yarıyıl tatili, bu yıl da takvimdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) hazırladığı çalışma takvimi, okulların açılış, kapanış, ara tatil ve sömestr tarihlerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle aileler, tatil planlarını yapabilmek için sömestr tarihlerini şimdiden ajandalarına not ediyor.

YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının en uzun dinlenme süresi olan yarıyıl tatili, Ocak ayının son haftasında başlayıp Şubat ayının ilk haftasını da kapsayacak şekilde planlanmıştır.

Okullar, birinci dönemin sona ermesiyle 19 Ocak 2026 Pazartesi günü kapanacaktır.

Öğrenciler, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini alarak tatile başlayacaktır.

Yarıyıl tatili, toplam 15 gün (2 hafta) sürecek.

Yarıyıl Tatili Bitişi: Tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 2 Şubat günü 2. döneme başlayacak.

2025-2026 MEB TAKVİMİ

Sömestr: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16 Mart 2026 - 20 Mart 2026 Cuma

Karne günü: 26 Haziran 2026 Cuma

