Sömestr tatilinde öğrencilere büyük eğlence! İstanbul’un en büyük çocuk festivali Hasbahçe’de açılacak

Festivalde sahne gösterileri, maskot karakterler, yüz ve kum boyama atölyeleri, karikatür atölyeleri, şişme oyun grupları ve daha birçok eğlenceli aktivite çocukları bekliyor. Eğitici ve eğlendirici etkinliklerle dolu bu festival, sömestr tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen aileler için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, festivalle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların mutluluğu, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Kâğıthane Belediyesi olarak çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de farklı beceriler geliştirebileceği etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu yıl, İstanbul'un en büyük çocuk festivalini organize ediyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini Hasbahçe Etkinlik Alanı'na bekliyoruz. Birlikte çok güzel anılar biriktireceğiz."

Kâğıthane Belediyesi tarafından düzenlenen bu festival, çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği bir atmosfer sunarken, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı ve birlikteliği pekiştirmeyi amaçlıyor.