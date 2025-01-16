Haberler Yaşam Haberleri Sömestr tatilinde öğrencilere büyük eğlence! İstanbul’un en büyük çocuk festivali Hasbahçe’de açılacak
Giriş Tarihi: 16.1.2025 18:32 Son Güncelleme: 16.1.2025 19:20

Sömestr tatilinde öğrencilere büyük eğlence! İstanbul’un en büyük çocuk festivali Hasbahçe’de açılacak

İstanbul’da Kâğıthane Belediyesi tarafından 17-26 Ocak tarihleri arasında çocuklar için unutulmaz bir festival düzenleniyor. Hasbahçe Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek olan birbirinden eğlenceli programlarla çocuklara keyif dolu anlar yaşatılacak.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sömestr tatilinde öğrencilere büyük eğlence! İstanbul’un en büyük çocuk festivali Hasbahçe’de açılacak

Festivalde sahne gösterileri, maskot karakterler, yüz ve kum boyama atölyeleri, karikatür atölyeleri, şişme oyun grupları ve daha birçok eğlenceli aktivite çocukları bekliyor. Eğitici ve eğlendirici etkinliklerle dolu bu festival, sömestr tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen aileler için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, festivalle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların mutluluğu, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Kâğıthane Belediyesi olarak çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de farklı beceriler geliştirebileceği etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu yıl, İstanbul'un en büyük çocuk festivalini organize ediyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini Hasbahçe Etkinlik Alanı'na bekliyoruz. Birlikte çok güzel anılar biriktireceğiz."

Kâğıthane Belediyesi tarafından düzenlenen bu festival, çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği bir atmosfer sunarken, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı ve birlikteliği pekiştirmeyi amaçlıyor.

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Sömestr tatilinde öğrencilere büyük eğlence! İstanbul’un en büyük çocuk festivali Hasbahçe’de açılacak
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