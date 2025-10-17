SON DAKİKA | 14 yıl sonra korkunç itiraf! Ağabeyini öldürüp temele gömmüştü! ’Korktum kürekle vurdum’

KATİL KARDEŞİN TÜYLER ÜRPERTEN İFADESİ:

Ali Kılınç, cinayet anını ise şu sözlerle anlattı: "Ağabeyim alkolikti. İzmir'deki çocuklarının yanından geçinemediği için köye geri geldi. Burada bizi de defalarca tehdit edip saldırdı. Olay günü de elinde bıçakla boğazıma sarıldı, ben de korktum kürekle vurdum. Yere gömdüm."