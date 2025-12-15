SON DAKİKA | 15 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL?

Son dakika haberi... Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Sürücüler ise akaryakıt fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.

Son olarak; benzinin litresine 73 kuruş, motorinin litresine 2 lira 11 kuruş indirim yapılmıştı. LPG'ye ise 80 kuruş zam yapıldı. 13 Aralık Cumartesi günü itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 2 lira indirim gelmesi bekleniyordu. Motorine beklenen indirim yapıldı.

Peki, 15 Aralık Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte yanıtı…