Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | 15 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.12.2025 07:25

SON DAKİKA | 15 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL?

Son dakika haberi... Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Sürücüler akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki 15 Aralık'ta akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin, motorin ve LPG'nin litresi ne kadar oldu? İşte yanıtı…

SON DAKİKA | 15 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL?
  • ABONE OL

Son dakika haberi... Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Sürücüler ise akaryakıt fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.

Son olarak; benzinin litresine 73 kuruş, motorinin litresine 2 lira 11 kuruş indirim yapılmıştı. LPG'ye ise 80 kuruş zam yapıldı. 13 Aralık Cumartesi günü itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 2 lira indirim gelmesi bekleniyordu. Motorine beklenen indirim yapıldı.

Peki, 15 Aralık Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte yanıtı…

15 Aralık GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzinin litresi: 54.51 TL

Motorinin litresi: 53.12 TL

LPG: 28.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzinin litresi: 54.34 TL

Motorinin litresi: 52.95 TL

LPG: 27.88 TL

Ankara

Benzinin litresi: 55.35 TL

Motorinin litresi: 54.13 TL

LPG: 28.40 TL

İzmir

Benzinin litresi: 55.71 TL

Motorinin litresi: 54.49 TL

LPG: 28.33 TL

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | 15 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’nin litresi kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz