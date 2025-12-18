SON DAKİKA! Asgari ücrette ikinci toplantı! İşte olası zam senaryoları...

Son dakika haberi… Kamu ve özel sektörde görev yapan milyonlarca çalışanın gözü, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.
Masadan henüz bir rakam çıkmazken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan masada yer almayan işçi kesimiyle temaslarda bulundu.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile görüşen Bakan Işıkhan ziyaretlerin ardından asgari ücret rakamı için önemli açıklamalar yaptı.
Peki, masada hangi rakamlar var? Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısından rakam çıkacak mı? İşte ayrıntılar...
İKİNCİ RANDEVU BİTTİ, GÖZLER ÜÇÜNCÜ ZİRVEDE
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı toplantıda, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı.
Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.
Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantı öncesi ziyaret ettiği TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kendisine iletilen veriler ve talepler de toplantıda ele alındı.
Üçüncü toplantı için tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılacak açıklama ile belli olacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'E SÜRPRİZ ZİYARET
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret konusundaki görüşlerini öğrenmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'ne gitti. Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.
SON DAKİKA | Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: İşçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz
Bakan Işıkhan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz ortak bir noktada buluşacağız. Rakamlar komisyona gelecek. Türk-İş'in Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmama kararında değişiklik yok" ifadelerini kullandı.
Bakan Işıkhan, Tür-İş'in ardından Hak-İş Genel Merkezi'ne gitti. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya gelen Bakan Işıkhan görüşme sonrası "Sosyal diyalog sürecindeyiz. İşçi kesiminin komisyonda yer almaması çok büyük bir eksiklik değil. Çünkü biz az önce TÜRK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık, şimdi de HAK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık. Bu görüşleri komisyonla paylaşacağız" açıklamasını yaptı.
IŞIKHAN: "TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ TALEPLERİNİ İLETECEĞİM"
Türk-İş ve Hak-İş Başkanları ile görüşen Bakan Işıkhan, "Şuan ortada bir rakam yok. Sendikalarımızla istişare sürecimizi sürdürüyoruz. İşçi kesimi masada olmayabilir ancak biz TÜRK-İŞ'e giderek masamızı kurduk, HAK-İŞ'e giderek masamızı kurduk. Türk-İş ve Hak-İş başkanlarının görüşlerini aldık. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılarak talepleri ileteceğim. Asgari ücretin hem enflasyona ezdirmeme ilkesine ve işçilerimizin refahı ve satın alma gücünü koruyacak nitelikte olmasına dikkat ediyoruz" dedi.
HANGİ SENARYOLAR MASADA?
Komisyon 2025 yılı için aylık asgari ücreti net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak belirlemişti. 2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması, asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Buna göre asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 olursa zamlı 29 bin 177 TL olarak gerçekleşecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "işverenlerde elini taşın altına koymalı" çıkışıyla birlikte Ankara kulislerinde asgari ücretin 27 bin TL ila 30 bin TL arasında şekilleneceği dile getiriliyor.
İLK TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda işçi tarafı yer almazken, işveren tarafında TİSK görüşmelere katıldı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 saat 20 dakika süren ilk toplantısından herhangi rakam çıkmadı.
KARAR 31 ARALIK'A KADAR AÇIKLANACAK
Komisyonun, nihai karara varıncaya dek önceki yıllarda olduğu gibi 3 ya da 4 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması hedeflenirken, belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.
Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücretin tespiti için aralık ayında belirlenen tarihlerde bir araya geliyor.
Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda ise başkanın yer aldığı tarafın görüşü çoğunluk olarak kabul ediliyor.
ASGARİ ÜCRET 2026'DA NE KADAR OLACAK? İŞTE OLASI SENARYOLAR…
Peki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar…
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRETTEN HANGİ ÖDEMELER ETKİLENECEK?
Asgari ücrette yapılacak artış, maaş zamlarının yanı sıra birçok ödemeyi de etkileyecek. Belirlenecek yeni oranla birlikte işsizlik maaşının en düşük ve en yüksek tutarları güncellenecek. Aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatlarında artış yaşanacak. En düşük iş göremezlik ödeneği, stajyer ücretlerinin taban seviyesi ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri gibi çok sayıda kalemde de değişiklik olacak.