SON DAKİKA | 2026 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte öne çıkan hesap…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur emeklileri için bu oran toplu sözleşme farkıyla değişiklik gösteriyor. Gündemin en dikkat çeken başlığı ise: 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar artacak?

Kasım ayına ilişkin yüzde 0,87'lik TÜFE artışıyla birlikte, 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 11,21'e ulaştı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,21'lik zam oranını hak etmiş oldu.

Böylece, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.