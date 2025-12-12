SON DAKİKA… 3 aylık evlilerdi! Ankara’daki kazada peş peşe acı haber: Mert Özsöz ile İrem Özsöz çifti 3 gün arayla hayatını kaybetti!

Özsöz'ün eşi İrem Özsöz ile aracın sürücüsü Arif K. ve Melisa Selin K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mert Özsöz'ün cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.