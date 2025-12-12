Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… 3 aylık evlilerdi! Ankara'daki kazada peş peşe acı haber: Mert Özsöz ile İrem Özsöz çifti 3 gün arayla hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 12.12.2025 16:47

SON DAKİKA… Ankara’da otomobilin TIR’a çarpıp takla atması sonucu Mert Özsöz yaşamını yitirdi. Özsöz’ün 3 aylık eşi İrem Özsöz de hastanede 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

DHA Yaşam
Kaza, 8 Aralık'ta Ankara-Polatlı kara yolunda meydana geldi. Arif K. kullandığı 26 AEB 280 plakalı otomobille önünde giden 55 EY 473 plakalı TIR'a arkadan çarpıp takla attı. Hurdaya dönen otomobildeki Mert Özsöz öldü.

Özsöz'ün eşi İrem Özsöz ile aracın sürücüsü Arif K. ve Melisa Selin K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mert Özsöz'ün cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EŞİNDEN SONRA O DA ÖLDÜ

Yaralılardan İrem Özsöz, kaldırıldığı Polatlı Devlet Hastanesi'nden Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özsöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen, dün yaşamını yitirdi. İrem Özsöz'ün cansız bedeni, memleketi Eskişehir'e getirildi.

Cenazeye, yakınları ve hat montaj operatörü olarak çalıştığı kamyon fabrikasındaki mesai arkadaşları katıldı. İrem Özsöz, Yenibağlar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

8 YIL ÖNCE TANIŞTILAR

Mert Özsöz ile İrem Dönmez Özsöz'ün 8 yıl önce tanıştığı ve 3 ay önce evlendiği belirtildi. 3 gün arayla hayatını kaybeden Özsöz çiftinden geriye eylül ayındaki düğünlerinde çekilen fotoğrafları kaldı.

