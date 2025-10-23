Haberler Yaşam Haberleri 3 ton altın umuduyla 25 metre kazdılar! Bir ilçenin heyecanlı bekleyişi işte böyle sonuçlandı!
Giriş Tarihi: 23.10.2025 14:18 Son Güncelleme: 23.10.2025 14:48

3 ton altın umuduyla 25 metre kazdılar! Bir ilçenin heyecanlı bekleyişi işte böyle sonuçlandı!

Artvin'in Ardanuç ilçesi girişinde, yıllardır kulaktan kulağa yayılan '3 tonluk dev hazine' efsanesi resmiyete döküldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde, yerin 25 metre derinliğine inilen 3 günlük kazı çalışması bölgeyi adeta hareketlendirdi. Ancak, define avcılarının büyük umutla başlattığı bu gizemli yolculukta karşılaşılan manzara, herkesi şoke etti: Altınlar gerçekten yok muydu, yoksa sır hala 25 metrenin altında mı kaldı?

İHA Yaşam
3 ton altın umuduyla 25 metre kazdılar! Bir ilçenin heyecanlı bekleyişi işte böyle sonuçlandı!

Artvin'in Ardanuç ilçesi, geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen bir define arama hikayesine sahne oldu. İlçe girişinde, yerin metrelerce altında tam 3 ton altın bulunduğu iddiasıyla yasal yollarla başlatılan kazı çalışması, sonuçsuz tamamlandı.

25 METRE DERİNLİĞE İNİLDİ, ALTIN YOK!

Ardanuçlu vatandaş Kamil Oğuzhan Arslan, uzun süredir yaptığı araştırmalar sonucu bölgede devasa bir hazinenin gömülü olduğuna inanıyordu. Bu inançla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na resmi başvurusunu yapan Arslan, define arama iznini aldı. Bakanlık denetiminde ve iş makinesi yardımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, ekipler üç gün boyunca yaklaşık 25 metre derinliğe ulaştı.

Ancak, kazı alanını merakla izleyen yüzlerce kişinin beklentisinin aksine, yapılan aramalarda ne beklenen 3 ton altına ne de herhangi bir tarihi esere rastlanabildi.

RUHSAT SAHİBİ: "HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Kazının tamamlanmasının ardından açıklama yapan ruhsat sahibi Kamil Oğuzhan Arslan, hayal kırıklığını dile getirdi. Arslan, "Ardanuç ilçemizde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izni ve denetimiyle yapılan define kazımız bugün itibariyle tamamlanmıştır. Herhangi bir define veya tarihi esere rastlanmamıştır. Bu süreçte bize destek olan tüm kurumlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kazı alanının boş çıkması, define arayışlarının ne kadar meşakkatli ve şansa bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Artvin'deki bu büyük altın umudu macerası, sessiz sedasız sona erdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
3 ton altın umuduyla 25 metre kazdılar! Bir ilçenin heyecanlı bekleyişi işte böyle sonuçlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz