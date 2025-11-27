SON DAKİKA: 311 numaralı odadaki cinayetin sırrı çözüldü! 3 kişiyi öldüren katilden korkunç itiraf...

24 DAKİKA SONRA İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CİNAYET

Savcılık dosyasına giren Cinayet dedektiflerinin yaptığı çalışmaya göre saldırgan, Melisa'yı saat 22.00 sıralarında vurdu. Hakan K., Melisa'yı vurduktan sonra 23 dakika sonra yani 22.23'te otelden çıktı ve sadece birkaç metre ötedeki 39 numara ile başlayan plakalı araca yöneldi. Saat 22.24'te aracın sağ arka kapısını açarak içerdeki iki kişiye ateş etti. Savcılığa göre: Emrah Yılmaz, ense kısmından tek mermiyle öldü. Emre Güçlü, başından vurularak ağır yaralandı ve 11 Kasım'da hastanede vefat etti. Araçta 2 adet 9 mm kovan bulundu.