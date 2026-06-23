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Giriş Tarihi: 23.06.2026 17:56

SON DAKİKA | 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

Son dakika haberleri... Binlerce polis adayının merakla beklediği haber geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri Müdürlükleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

AA
SON DAKİKA | 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
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Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, polislik mesleğine gönül veren gençlerin heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını belirtti.

Lisans mezunu 6 bin 800 erkek ve 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek ve 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrencinin polis teşkilatına kazandırılacağını aktaran Çiftçi, adayların sonuçlarına, "https://pa.edu.tr/duyuru/33-donem-pomem-giris-sinavi-sonuclari" adresinden ulaşabileceğini kaydetti.

Çiftçi, paylaşımında, "Sonuçların, teşkilatımıza katılmaya hak kazanan gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birine aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin." ifadelerine yer verdi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MUSTAFA ÇİFTÇİ

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SON DAKİKA | 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
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