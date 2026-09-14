Son Dakika | 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 1008 gözaltı kararı!

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

48 ilde "Yeni Nesil Suç Örgütlerine" yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu, düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-İletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları,

-Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları,

-Sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları,

-Suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları,

-Suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve

-Sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyona ilişkin şu açıklamayı yaptı:

SOSYAL MEDYAYI SUÇUN VİTRİNİ SANANLARIN HESABINI BOZUYORUZ!

"Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, "Yeni Nesil Suç Şebekelerine"ne de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz. Hangi hesabın, hangi platformun, hangi karanlık yapının arkasına saklanırlarsa saklansınlar; devletimizin eli de nefesi de üzerlerinde olacak. Kahraman polislerimizi ve operasyonda emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyorum."