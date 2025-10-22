SON DAKİKA... 8 dakikada dudak uçuklatan soygun! Louvre Müzesi’nden çalınan eserlerin bedelleri ortaya çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi, yılda milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, 19 Ekim sabahı erken saatlerde yaşanan cüretkâr bir hırsızlık olayıyla dünya gündemine oturdu. Yetkililerin açıklamasına göre, sadece 8 dakika süren ve adeta profesyonel bir çetenin işi olduğu düşünülen soygunun maddi bedeli dudak uçuklattı.
8 DAKİKALIK CÜRETKAR BASKIN: KAYIP 88 MİLYON EURO!
Paris Savcısı Laure Beccuau, olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmada çalınan tarihi mücevherlerin tahmini değerine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Savcı Beccuau, müze yetkililerinin yaptığı ilk değerlendirmeye göre, çalınan eserlerin değerinin 88 milyon Euro (yaklaşık 4,3 milyar lira) olarak tahmin edildiğini belirtti.
SOYGUNUN DETAYLARI: APOLLON GALERİSİ'NDEN 9 DEĞERLİ ESER
Film sahnelerini aratmayan soygun, sabahın erken saatlerinde müzenin Sen Nehri'ne bakan cephesinde gerçekleşti. İşçi kılığında geldikleri tahmin edilen 4 kişilik hırsızlar, kamyonun yük asansörünü kullanarak bir pencereyi kırıp içeri girdi ve doğrudan Kraliyet Mücevherleri'nin sergilendiği Apollo Galerisi'ni hedef aldı.
Toplamda 8 dakika içeride kalan hırsızların, aralarında III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait olanlar da dâhil olmak üzere, 9 değerli eseri çalarak kayıplara karıştığı bildirildi.
Dikkati Çeken Detay: Hırsızlar kaçarken İmparatoriçe Eugenie'ye ait tarihi bir tacı müzenin dışında düşürdü. Taç, hasarlı bir şekilde bulunurken, bu detay bazı uzmanlar tarafından hırsızların profesyonelliği konusunda soru işaretleri yarattı.
4 ŞÜPHELİ MOTOSİKLETLERLE KAÇTI
Soygunla bağlantılı dört kişinin olduğu doğrulandı. Yetkililer, olay yerinde bulunan parmak izlerini ve güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceliyor. Hırsızların, soygundan sonra hızla motosikletlerle olay yerinden kaçtıkları belirlendi.
Müzenin güvenlik açıkları da tartışma konusu olurken, 88 milyon Euro'luk tarihi kaybın ardından Fransa'daki güvenlik protokolleri ve müze güvenliği acilen masaya yatırıldı.