SON DAKİKA! 9 milyon euroluk senet davasından Barış Boyun Suç örgütü çıktı! Karar duruşmasına birkaç gün kala hedef aldılar

Piyasada alacak-verecek anlaşmazlıkları bulunan Ak, 9 milyon euroluk bir senet davasının karar duruşmasına birkaç gün kala hedef alındı.

Örgüt yöneticileri Mehmet Recep Demir ve Mirhan Aygün, Mustafa Ak'ın öldürülmesi için plan yaptı. Tetikçiler Umut Can Morkoç, Kadircan Çolak ve Yusuf Okyay, Ak'ın bulunduğu öğrenilen masaya ateş açtı ancak Ak olaydan hemen önce kalkmıştı.