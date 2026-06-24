Son Dakika | Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! Suç örgütü elebaşı Can Dalton’un Rusya’dan iadesi için yeni adım

"CAN DALTON" LAKAPLI BERATCAN GÖKDEMİR'İN İADESİ TALEBİ YENİDEN İLETİLDİ

Bu kapsamda, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen "Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik.