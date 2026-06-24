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Giriş Tarihi: 24.06.2026 15:07 Son Güncelleme: 24.06.2026 15:19

Son Dakika | Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! Suç örgütü elebaşı Can Dalton'un Rusya'dan iadesi için yeni adım

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Rusya Federasyonu Başsavcısı Sayın Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirdiğimiz heyetler arası verimli görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki adli yardımlaşmayı daha ileriye taşıyacak İş Birliği Protokolü’nü imzaladık." dedi. Bakan Gürlek, "Bu kapsamda, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen “Can Dalton” lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik." dedi.

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Son Dakika | Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! Suç örgütü elebaşı Can Dalton’un Rusya’dan iadesi için yeni adım
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Son dakika haberi! Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Uluslararası Hukuk Forumu'na katılmak üzere bulunduğumuz St. Petersburg'da, Rusya ile adli iş birliğimizi güçlendirecek ve sınır aşan suçlarla mücadelemize ivme kazandıracak önemli temaslarda bulunduk." dedi.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Rusya Federasyonu Başsavcısı Sayın Aleksandr Vladimiroviç Gutsan ile gerçekleştirdiğimiz heyetler arası verimli görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki adli yardımlaşmayı daha ileriye taşıyacak İş Birliği Protokolü'nü imzaladık.

Görüşmemizde; organize suç örgütleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi vurgulayarak, adaletten kaçan suçluların iadesi konusundaki beklenti ve hassasiyetimizi açık şekilde dile getirdik.

"CAN DALTON" LAKAPLI BERATCAN GÖKDEMİR'İN İADESİ TALEBİ YENİDEN İLETİLDİ

Bu kapsamda, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen "Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir başta olmak üzere, haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik.

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Daltonlar suç örgütü lideri Can Dalton (Beratcan Gökdemir)

Adalet Bakanlığı olarak; dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların takipçisi olmaya devam edecek, milletimizin güvenliğine ve huzuruna kastedenler hakkında adaletin tecellisi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

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Son Dakika | Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! Suç örgütü elebaşı Can Dalton'un Rusya'dan iadesi için yeni adım
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