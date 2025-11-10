SON DAKİKA: Adana’da akılalmaz vahşet! Eski eşi boğazını kesti, yüzde 96 engelli kaldı! O dehşet anlarını anlattı

Adana'da 2020 yılında terzilik yapan İ.D.Ö. (30) ile dini nikahla evlenen ev hanımı Nazmiye Çalışkan (29), iki çocuk dünyaya getirdi. Ancak Çalışkan, sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden ayrılarak ailesinin evine sığındı. İki evladından biri de engelli olan Çalışkan'ın hayatı, 12 Nisan 2025 günü eski eşinin kurduğu korkunç bir tuzakla karardı.
ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE VAHŞET
İddialara göre, eski eşi İ.D.Ö., çocuklarından S.'yi bahane ederek Nazmiye Çalışkan'ı babasının evine çağırdı. Geri dönmek üzereyken, eski eşi tarafından evladının gözü önünde boynundan ve şah damarından iki bıçak darbesiyle bıçaklanıp darp edildi. Olayın dehşetiyle çocukların çığlıkları ve bağırışmalar üzerine çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Nazmiye Çalışkan o anları anlatırken: "Cips paketini açarken şah damarımdan 2 bıçak darbesi yedim. Orada yere düştüm sonra boynumdan bıçakladı. Ben yerde yatarken İ.'nin ağabeyi kanlı tişörtünü değiştiriyor... Tekrar geliyor ve 'Ölmedin mi lan sen' dedi. Ölme numarası yaptım ve İ. gitti. Ambulans geldiğinde benim üzerimde çekyat vardı." Saldırgan eski eş İ.D.Ö. kısa sürede yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Nazmiye Çalışkan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATA TUTUNDU AMA YÜZDE 96 ENGELLİ KALDI
4,5 ay boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Nazmiye Çalışkan, hayata yeniden tutunmayı başardı. Ancak maruz kaldığı vahşi saldırı nedeniyle yüzde 96 engelli kaldı ve yürüme kabiliyetini yitirdi.
Taburcu olduktan sonra genç kadını başka bir şok bekliyordu: İddiaya göre, eski kayınbabası, Nazmiye Çalışkan'ın evindeki tüm eşyaları satmıştı. Önce ailesinin yanına sığınan, ardından arkadaşlarıyla yaşamaya başlayan Çalışkan, hastane randevuları nedeniyle çocuklarını kısa süreliğine dedelerinin yanına bırakmak zorunda kaldı. Bu sırada, dedesinin "Anneleri çocukları terk etti" şeklindeki yanlış beyanı ve sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler üzerine iki evladı anında devlet korumasına alındı. Hastaneden döndüğünde evlatlarını göremeyen anne, bir kez daha yıkıldı.
TEK İSTEK: AYAĞA KALKMAK VE ÇOCUKLARINA BAKMAK
Yaşadığı tüm drama rağmen ayakta kalma mücadelesi veren Nazmiye Çalışkan'ın artık tek bir isteği var: Fizik tedavi görmek ve yeniden ayağa kalkarak çocuklarına sahip çıkmak.
"Benim engelli çocuğum var ve benim gibi hiçbir anne bu şekilde yatmayı hak etmiyor. Yüzde 96 engelli kaldım... Karton topluyorum diyerek beyan veren kişi belediyede çalışıyor ve 52 bin TL maaş alıyor. Çocuklarım devlet korumasında, ben sadece ayağa kalkmak, çocuklarıma sahip çıkmak istiyorum. Tek isteğim fizik tedaviye gitmek ve bunun için bana yardım edilmesi."
Genç kadının adalete olan inancı tam. Eski eş cezaevinde olsa da, olay anında şahit olan diğer aile üyelerinin yargılanma süreci devam ediyor. Nazmiye Çalışkan, hem yasal mücadelesini sürdürüyor hem de hayata geri dönmek ve evlatlarına kavuşmak için uzanacak yardım elini bekliyor.