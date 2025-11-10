SON DAKİKA: Adana’da akılalmaz vahşet! Eski eşi boğazını kesti, yüzde 96 engelli kaldı! O dehşet anlarını anlattı

"Benim engelli çocuğum var ve benim gibi hiçbir anne bu şekilde yatmayı hak etmiyor. Yüzde 96 engelli kaldım... Karton topluyorum diyerek beyan veren kişi belediyede çalışıyor ve 52 bin TL maaş alıyor. Çocuklarım devlet korumasında, ben sadece ayağa kalkmak, çocuklarıma sahip çıkmak istiyorum. Tek isteğim fizik tedaviye gitmek ve bunun için bana yardım edilmesi."