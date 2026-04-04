SON DAKİKA DEPREMLER! AFAD açıkladı: Van'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika! AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerde de şiddetli biçimde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
AFAD yaptığı yeni bilgilendirmede, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52'de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." dedi.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Bitlis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli personelimizin saha taramaları devam etmektedir. Şuana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı ve olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
Van'da 5.2 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında | Video