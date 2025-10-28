Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... AFAD duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da 4,6 büyüklüğünde deprem!
Giriş Tarihi: 28.10.2025 10:21 Son Güncelleme: 28.10.2025 10:31

SON DAKİKA... AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 4,6 şiddetinde yeni bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,1'lik depremin ardından bölgede artçılar devam etti. AFAD saat 10.10'da bölgede 4,6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü yine Sındırgı olarak açıklanırken, yerin 6,2 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA İLDEN HİSSEDİLDİ
Depremin İzmir ve Bursa gibi illerde de hissedildiği bildirildi.

