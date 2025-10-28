SON DAKİKA... AFAD duyurdu! Balıkesir Sındırgı’da 4,6 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,1'lik depremin ardından bölgede artçılar devam etti. AFAD saat 10.10'da bölgede 4,6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü yine Sındırgı olarak açıklanırken, yerin 6,2 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA İLDEN HİSSEDİLDİ

Depremin İzmir ve Bursa gibi illerde de hissedildiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor