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Giriş Tarihi: 15.07.2026 08:53 Son Güncelleme: 15.07.2026 09:12

SON DAKİKA... AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ve 22 şüpheli adliyeye sevk edildi!

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. 1 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken diğer şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA
SON DAKİKA... AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ve 22 şüpheli adliyeye sevk edildi!
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Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında baş şüpheli olarak gözaltına alınan Haluk Levent, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolüne götürüldü. Haluk Levent daha sonra adliyeye sevk edildi.

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, hakkındaki iddialar üzerine 38 kişi ile birlikte gözaltında bulunan sanatçı Haluk Levent, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi. Haluk Levent sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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#HALUK LEVENT

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SON DAKİKA... AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ve 22 şüpheli adliyeye sevk edildi!
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