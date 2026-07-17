Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı detay! Haluk Levent’ten itiraf gibi sözler: Bana fazla güvenmeyin hepinizi satarım!
Giriş Tarihi: 17.07.2026 13:00 Son Güncelleme: 17.07.2026 13:20

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı detay! Haluk Levent’ten itiraf gibi sözler: Bana fazla güvenmeyin hepinizi satarım!

SON DAKİKA… AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, evlilik vaatleriyle kadınları ve yardım bahanesiyle de iş adamlarını kandırdı. 6 Şubat depremi sonrası ‘ev’ yalanıyla hem depremzedeleri hem de yardımseverleri dolandırdı! Milyarlarca liralık vurgun, MASAK radarına takıldı! Türkiye’nin en güvenilir insanı olarak gösterilen Haluk Levent’in 4 yıl önce katıldığı programdaki sözleri ise adeta bugünün itirafıydı: Bana güvenmeyin, hepinizi satarım!

SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı detay! Haluk Levent’ten itiraf gibi sözler: Bana fazla güvenmeyin hepinizi satarım!
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SON DAKİKA… AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent asrın felaketinde Türk halkının duygularını istismar etti. Depremzedelere yardım adı altında düzenlediği kampanyalarla milyonlarca lirayı cebine indirdi. Dudak uçuklatan vurgunda ortaya çıkan her detay şaşkına çevirdi.

DEV YOLSUZLUK SARMALI MASAK RAPORUNA TAKILDI

Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak gösterilen Haluk Levent'in milyarlarca liralık dev yolsuz ve dolandırıcılık sarmalı MASAK radarına girdi. Atatürk ve İzmir Marşı ile kitleleri, evlilik vaatleriyle kadınları ve yardım bahanesiyle de iş adamlarını kandıran Haluk Levent tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İTİRAF GİBİ SÖZLER: HEPİNİZİ SATARIM

Haluk Levent'in daha önce katıldığı bir programda söylediği sözler ise yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin en güvenilir insanı olarak gösterilen Levent'in "Bana fazla güvenmeyin hepinizi satarım" sözleri "Aslında canlı yayında her şeyi itiraf etmiş" dedirtti!

AHBAP soruşturmasında çarpıcı detay! Haluk Levent'ten itiraf gibi sözler: "Bana fazla güvenmeyin hepinizi satarım!" | Video

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"BANA FAZLA GÜVENMEYİN"

4 yıl önce Okan Bayülgen'in programına katılan Haluk Levent, "Türkiye'nin en güvenilir insanı" seçilmesiyle ilgili şunları söylediği ortaya çıktı: Bana fazla güvenmeyin diyorum. Ben her an satarım hepinizi. Onu her zaman söyledim. Bu olay güvenilme olayı bence abartılıyor

"50 MİLYON DOLARA… 100 MİLYON DOLARA…"

Haluk Levent'in başka bir programda ise "Her an satarım. Belki ben bir adamı 50 milyon dolara satarım, o 100 milyon dolara satar" dediği ortaya çıktı.

#HALUK LEVENT #ATATÜRK #MASAK

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SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı detay! Haluk Levent’ten itiraf gibi sözler: Bana fazla güvenmeyin hepinizi satarım!
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