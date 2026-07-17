SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı detay! Haluk Levent’ten itiraf gibi sözler: Bana fazla güvenmeyin hepinizi satarım!

SON DAKİKA… AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent asrın felaketinde Türk halkının duygularını istismar etti. Depremzedelere yardım adı altında düzenlediği kampanyalarla milyonlarca lirayı cebine indirdi. Dudak uçuklatan vurgunda ortaya çıkan her detay şaşkına çevirdi.
DEV YOLSUZLUK SARMALI MASAK RAPORUNA TAKILDI
Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak gösterilen Haluk Levent'in milyarlarca liralık dev yolsuz ve dolandırıcılık sarmalı MASAK radarına girdi. Atatürk ve İzmir Marşı ile kitleleri, evlilik vaatleriyle kadınları ve yardım bahanesiyle de iş adamlarını kandıran Haluk Levent tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İTİRAF GİBİ SÖZLER: HEPİNİZİ SATARIM
Haluk Levent'in daha önce katıldığı bir programda söylediği sözler ise yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin en güvenilir insanı olarak gösterilen Levent'in "Bana fazla güvenmeyin hepinizi satarım" sözleri "Aslında canlı yayında her şeyi itiraf etmiş" dedirtti!
AHBAP soruşturmasında çarpıcı detay! Haluk Levent'ten itiraf gibi sözler: "Bana fazla güvenmeyin hepinizi satarım!" | Video
"BANA FAZLA GÜVENMEYİN"
4 yıl önce Okan Bayülgen'in programına katılan Haluk Levent, "Türkiye'nin en güvenilir insanı" seçilmesiyle ilgili şunları söylediği ortaya çıktı: Bana fazla güvenmeyin diyorum. Ben her an satarım hepinizi. Onu her zaman söyledim. Bu olay güvenilme olayı bence abartılıyor