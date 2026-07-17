SON DAKİKA… AHBAP soruşturmasında çarpıcı detay! Haluk Levent’ten itiraf gibi sözler: Bana fazla güvenmeyin hepinizi satarım!

İTİRAF GİBİ SÖZLER: HEPİNİZİ SATARIM

Haluk Levent'in daha önce katıldığı bir programda söylediği sözler ise yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin en güvenilir insanı olarak gösterilen Levent'in "Bana fazla güvenmeyin hepinizi satarım" sözleri "Aslında canlı yayında her şeyi itiraf etmiş" dedirtti!

AHBAP soruşturmasında çarpıcı detay! Haluk Levent'ten itiraf gibi sözler: "Bana fazla güvenmeyin hepinizi satarım!" | Video