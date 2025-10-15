SON DAKİKA: Aksaray’da kahreden haber! Kombiden sızan gaz anne ve oğlunu hayattan kopardı

"SESSİZ KATİL" OLARAK BİLİNİYOR

Paniğe kapılan baba, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen anne Meryem Ölmez'i Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1 yaşındaki Halil İbrahim Ölmez'i ise özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen, "sessiz katil" olarak bilinen karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu kurtarılamadı.