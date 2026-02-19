SON DAKİKA | Aksaray’da kan donduran vahşet! Eski eş dehşeti çocukların gözü önünde yaşandı: Sebebi ise ’pes’ dedirtti!

Aksaray'ın merkez mahallelerinden Büyük Bölcek'te dün akşam saat 20.00 sularında yankılanan silah sesleri, mahalle sakinlerini dehşete düşürdü. Bölcek Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 2. katından gelen sesler üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
AKSARAY BÜYÜK BÖLCEK MAHALLESİ'NDE SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ
Açık kapıdan içeri giren emniyet güçleri, evin içinde kan donduran bir manzarayla karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Aksaray'da dehşete düşüren olay! Önce eski eşini ve kuzenini ardından kendini vurdu: 3 ölü | Video
KÜBRA KILIÇ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay sırasında ağır yaralanan iki çocuk annesi 31 yaşındaki Kübra Kılıç, acil servis ekiplerince hızlıca Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan genç kadın, doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamadı. Kılıç'ın bir süre önce kendi işlettiği kuaför salonunu kapattığı ve çocuklarıyla birlikte yeni bir hayat kurma mücadelesi verdiği öğrenildi.
"KISKANÇLIK" BAHANESİYLE GELEN KATLİAMIN DETAYLARI
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin derinleştirdiği soruşturmaya göre; Tolga Kuş ve Kübra Kılıç yaklaşık 7 ay önce resmen boşanmıştı. Ancak ayrılığı kabullenemeyen Tolga Kuş'un, "kıskançlık" bahanesiyle eski eşini sürekli taciz ve tehdit ettiği iddia edildi.
Olay günü eve giden gözü dönmüş zanlının, kapı açılır açılmaz ateş etmeye başladığı, o sırada evde bulunan baldızının kızı Zeynep Ayaz'ı da kaçmaya çalışırken sırtından vurduğu tespit edildi. Zanlı, katliamın ardından aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.
İKİ KÜÇÜK ÇOCUK DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI
Yaşanan vahşetin en acı tarafı ise olayın minik tanıkları oldu. Evde bulunan 12 yaşındaki M.A.K. ve 4 yaşındaki A.K., annelerinin ve akrabalarının gözleri önünde katledilmesine şahit oldu. Büyük travma yaşayan iki çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak devlet korumasına verildi.
OTOPSİ İŞLEMLERİ VE CENAZE PROGRAMI
Yaşamını yitiren üç kişinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Adli Tıp süreçlerinin tamamlanmasının ardından cenazelerin ailelerine teslim edilmesi bekleniyor. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.