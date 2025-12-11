SON DAKİKA: Alanya'da dayı vahşeti! Evi ve ofisi basıp tek tek vurdu! "Bedel ödemeleri gerekiyordu..."

ÇELİKLER CAMİİ'NDE KENDİNİ VURDU, YAŞAMINI YİTİRDİ

Paylaşımın ardından kaçmaya devam eden dayı İlhan Sönmez Çelikler Camii yakınlarında kendi silahıyla intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı halde bulduğu şahsa müdahale etti; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen İlhan Sönmez'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis hem saldırı noktası hem de intihar bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme başlattı.