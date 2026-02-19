SON DAKİKA | Alanya’da korku dolu anlar: Dev dalga restoranı savaş alanına çevirdi!

CAM KORKULUKLAR DEV DALGAYA ENGEL OLAMADI
Deniz kenarında bulunan bir restoran, koruyucu cam korkuluklarına güvense de doğanın gücüne karşı koyamadı. Dev dalga, engelleri aşarak bir anda işletmenin içine doldu.
Görenlerin gözlerine inanamadığı o anlarda, talihsiz çalışan azgın suların arasından kurtulmak için büyük çaba sarf etti.
MÜŞTERİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI
Restoranda o esnada yemek yiyen iki müşteri, huzurlu bir akşam geçirmeyi planlarken hayatlarının şokunu yaşadı. Masaların devrildiği ve suyun her yeri kapladığı anlarda müşteriler, panik içerisinde güvenli bir alana kaçmaya çalıştı.