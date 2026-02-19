Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Alanya'da korku dolu anlar: Dev dalga restoranı savaş alanına çevirdi!
Giriş Tarihi: 19.02.2026 14:27

SON DAKİKA | Alanya'da korku dolu anlar: Dev dalga restoranı savaş alanına çevirdi!

Antalya’nın Alanya ilçesinde fırtınanın etkisiyle devleşen dalgalar, sahil kenarındaki bir restorana adeta baskın yaptı. Cam korkulukları aşarak içeri dalan sular, temizlik yapan personeli metrelerce sürüklerken; o anlarda yemek yiyen müşteriler neye uğradığını şaşırdı. İşte saniye saniye kaydedilen o dehşet anları...

DHA Yaşam
SON DAKİKA | Alanya’da korku dolu anlar: Dev dalga restoranı savaş alanına çevirdi!
  • ABONE OL

Antalya'nın Alanya ilçesi Dinek Mahallesi'nde dün etkili olan kuvvetli rüzgar, deniz hayatını felç etti. Sahil şeridinde boyu metreleri bulan dev dalgalar oluştu.

CAM KORKULUKLAR DEV DALGAYA ENGEL OLAMADI

Deniz kenarında bulunan bir restoran, koruyucu cam korkuluklarına güvense de doğanın gücüne karşı koyamadı. Dev dalga, engelleri aşarak bir anda işletmenin içine doldu.

TEMİZLİK YAPARKEN DALGAYA YAKALANDI

Olayın yaşandığı sırada restoranın dış kısmında temizlik yapan bir çalışan, arkasından gelen dev kütleyi fark edemedi. İçeri hücum eden suyun etkisiyle dengesini kaybeden personel, masa ve sandalyelerle birlikte sürüklenmeye başladı.

son-dakika-alanyada-korku-dolu-anlar-dev-dalga-restorani-savas-alanina-cevirdi-1771500283161.jpg (2047×1140)

Görenlerin gözlerine inanamadığı o anlarda, talihsiz çalışan azgın suların arasından kurtulmak için büyük çaba sarf etti.

MÜŞTERİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Restoranda o esnada yemek yiyen iki müşteri, huzurlu bir akşam geçirmeyi planlarken hayatlarının şokunu yaşadı. Masaların devrildiği ve suyun her yeri kapladığı anlarda müşteriler, panik içerisinde güvenli bir alana kaçmaya çalıştı.

son-dakika-alanyada-korku-dolu-anlar-dev-dalga-restorani-savas-alanina-cevirdi-1771500276241.jpg (2047×1308)

İşletmede maddi hasar meydana gelirken, yaşanan can pazarı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Alanya'da korku dolu anlar: Dev dalga restoranı savaş alanına çevirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz