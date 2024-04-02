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Giriş Tarihi: 2.4.2024 16:58 Son Güncelleme: 2.4.2024 17:14

SON DAKİKA | Alevler binayı böyle sardı! Masquerade’deki facia kameralara böyle yansıdı

Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş'ın ünlü eğlence mekanı Masquerade'de adeta bir facia yaşandı. Tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. 29 kişinin öldüğü gece kulübünü alevlerin sardığı ilk anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
SON DAKİKA | Alevler binayı böyle sardı! Masquerade’deki facia kameralara böyle yansıdı

Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki Masquerade adlı gece kulübünde çıktı.

Tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 27 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Yangının çıkış nedeni belli değil. Tadilat yapılıyormuş. Hayatını kaybedenler tadilat için çalışanlar" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciasında 3 savcının görevlendirildiğini, 5 kişi için gözaltı kararının verildiğini duyurdu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübünü alevlerin sardığı ilk anlar | Video

O ANLAR KAMERADA

16 katlı binayı alevlerin sardığı ilk anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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SON DAKİKA | Alevler binayı böyle sardı! Masquerade’deki facia kameralara böyle yansıdı
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