SON DAKİKA | Alevler binayı böyle sardı! Masquerade’deki facia kameralara böyle yansıdı

Tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 27 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.