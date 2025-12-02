SON DAKİKA! Altın fiyatları neden düştü? Gram altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları Salı gününe düşüşle başladı. FED indirimlerine yönelik beklentiler yükselişe geçti. Ons altından destek alan gram altın yeni haftaya değer kazanarak başladı. Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI ALTI HAFTANIN ZİRVESİNE ÇIKTI
FED'in gelecek toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik piyasa beklentileri ile dolar endeksi zayıfladı. Azalan risk iştahının da desteği ile altın, pazartesi günü altı haftanın zirvesine çıktı. 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ons altın, %0.26 yükselerek 4,242,16 dolar seviyesinde işlem gördü.
FED 25 BAZ PUAN FAİZ İNDİRECEK
Piyasalar gelecek hafta yapılacak toplantıda FED'in yüzde 25 baz puanlık indirim ihtimalini yüzde %88 oranına çıkardı. Bu gelişmeler zayıf gelen ABD ekonomik verileri ile desteklendi. ABD imalat sektörü kasım ayında üst üste dokuzuncu ayda daraldı. Böylelikle Fed üzerinde politikayı gevşetme baskısı arttı.
Yatırımcıların odağı şimdi, merkez bankasının faiz patikasını belirleyecek Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ilerleyen saatlerde yapacağı açıklamaları bekliyor. Kasım ayı ADP istihdam rakamları ve gecikmeli Eylül ayı PCE verileri de dahil olmak üzere haftanın ilerleyen günlerinde yayınlanacak önemli ekonomik veriler de yakından izlenecek.