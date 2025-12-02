SON DAKİKA! Altın fiyatları neden düştü? Gram altın kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI ALTI HAFTANIN ZİRVESİNE ÇIKTI

FED'in gelecek toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik piyasa beklentileri ile dolar endeksi zayıfladı. Azalan risk iştahının da desteği ile altın, pazartesi günü altı haftanın zirvesine çıktı. 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ons altın, %0.26 yükselerek 4,242,16 dolar seviyesinde işlem gördü.