SON DAKİKA | Altın haftaya yükselişle başladı: Gram altın kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar...

Son dakika haberi... Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılında daha fazla faiz indirimi yapacağı beklentileriyle Cuma günü son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. 15 Aralık sabah saatlerinde ons altın 4 bin 307 dolardan işlem görürken; gram altın 5 bin 971 TL'den alıcı buluyor.
ANZ analisti Soni Kumari, "Altının görünümü oldukça olumlu. Nokta grafikte yalnızca bir faiz indirimi öngörülse de, piyasalar 2026'da iki indirim beklentisini fiyatlıyor" ifadelerini kullandı.
Fed, Çarşamba günü yılın üçüncü 25 baz puanlık faiz indirimini kararlaştırdı. Açıklamalar ve Başkan Powell'ın mesajları önceki toplantılara göre daha yumuşak bir ton taşıdı. Yetkililer, daha fazla gevşeme için enflasyonda net bir düşüş ve iş gücü piyasasında belirgin bir zayıflama gerektiğine dikkat çekti.
Öte yandan, geçen hafta ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yaklaşık 4,5 yılın en yüksek artışını kaydetti; ancak bu durum istihdam piyasasında ciddi bir bozulma olarak görülmüyor.
DÜNYA ALTIN KONSEYİ'NDEN ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı "Altın 2026 Görünümü Raporu"na göre, altının önümüzdeki yıl ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Raporda, altının 2025 yılı boyunca dikkat çekici bir performans sergilediği ve Kasım sonu itibarıyla yıllık yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladığı belirtiliyor. Bu süreçte altın, 50'den fazla kez rekor kırdı.
Fiyatlardaki bu güçlü artışta; zayıflayan dolar, süregelen jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler ile pozitif fiyat momentumu etkili oldu. Aynı zamanda, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisi ve merkez bankalarının rezervlerine altın alımlarını sürdürmesi yükselişi destekleyen diğer unsurlar arasında yer aldı. Tüm bu gelişmeler ışığında, altın yılı en yüksek performans sergileyen varlıklardan biri olarak tamamladı.
5 BİN 300 DOLAR BEKLENTİSİ
Dünya Altın Konseyi (WGC), altının 2025'te kaydettiği tarihi yükselişin 2026 yılında devam edebileceğini bildirdi. Ekim ayında merkez bankalarının altın alımlarını sürdürdüğünü belirten WGC, 2026'nın altın açısından sürprizlerle dolu bir yıl olabileceğini ifade etti. Küresel belirsizliklerin artması halinde ons altının 5 bin 300 dolara kadar yükselebileceği öngörüsünde bulundu.
4 FARKLI SENARYO
WGC'nin öngörüsüne göre, 2026'da ons altın fiyatı için dört farklı senaryo gündemde:
1) Kıyamet döngüsü senaryosu: Küresel belirsizliklerin artması durumunda altının 5.000–5.300 dolar aralığına yükselmesi bekleniyor.
2) Sınırlı yükseliş senaryosu: Daha ılımlı bir piyasa ortamında altının 4.200–4.500 dolar bandında seyretmesi öngörülüyor.
3) Makroekonomik uzlaşı senaryosu: Genel piyasa beklentilerine paralel olarak fiyatların 3.700–4.000 dolar seviyelerinde oluşabileceği tahmin ediliyor.
4) Reflasyon senaryosu: Enflasyonun yeniden hız kazanması durumunda altın fiyatlarının 3.200–3.500 dolar bandına gerileyebileceği değerlendiriliyor.
GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?
Ons altının 5 bin 300 dolara çıkması durumunda, mevcut 42,45 TL'lik dolar kuru üzerinden gram altın fiyatı 7 bin 233 TL seviyesine ulaşabilir.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Peki, altın fiyatları 15 Aralık Pazartesi gününe nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? ONS altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 15 Aralık güncel altın fiyatları…