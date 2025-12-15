SON DAKİKA | Altın haftaya yükselişle başladı: Gram altın kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar...

Son dakika haberi... Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılında daha fazla faiz indirimi yapacağı beklentileriyle Cuma günü son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. 15 Aralık sabah saatlerinde ons altın 4 bin 307 dolardan işlem görürken; gram altın 5 bin 971 TL'den alıcı buluyor.

ANZ analisti Soni Kumari, "Altının görünümü oldukça olumlu. Nokta grafikte yalnızca bir faiz indirimi öngörülse de, piyasalar 2026'da iki indirim beklentisini fiyatlıyor" ifadelerini kullandı.

Fed, Çarşamba günü yılın üçüncü 25 baz puanlık faiz indirimini kararlaştırdı. Açıklamalar ve Başkan Powell'ın mesajları önceki toplantılara göre daha yumuşak bir ton taşıdı. Yetkililer, daha fazla gevşeme için enflasyonda net bir düşüş ve iş gücü piyasasında belirgin bir zayıflama gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan, geçen hafta ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yaklaşık 4,5 yılın en yüksek artışını kaydetti; ancak bu durum istihdam piyasasında ciddi bir bozulma olarak görülmüyor.