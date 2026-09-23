SON DAKİKA! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP’den istifa etti: Yoluma bağımsız devam edeceğim

Son dakika... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Mansur Yavaş, "Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Siyasette bazı kararlar vardır; öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Bugün aldığım karar da böyle bir karardır. 19 Mart'la başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere pek çok hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden süreç, Türkiye'de siyaseti hepimizin üzülerek takip ettiği bir noktaya getirmiştir. Bu süreç boyunca ne düşündüğümü, neye itiraz ettiğimi ve nasıl bir yol önerdiğimi açıkça ifade ettim.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti | Video