SON DAKİKA: Ankara’da belediye otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var...

Ankara'nın en işlek güzergahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, bugün kahreden bir trafik kazasına sahne oldu. EGO'ya ait yolcu otobüsünün de karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçları görenler gözlerine inanamazken, çevredeki vatandaşlar panik içinde yardıma koştu. Henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen kaza, başkent trafiğinde korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.