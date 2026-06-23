Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var...
Giriş Tarihi: 23.06.2026 14:58 Son Güncelleme: 23.06.2026 15:10

SON DAKİKA: Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var...

Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolcu otobüsü kaza yaptı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı korkunç olayın ardından bölgede adeta can pazarı yaşandı. İşte detaylar...

İHA Yaşam
SON DAKİKA: Ankara’da belediye otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var...
  • ABONE OL

Ankara'nın en işlek güzergahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, bugün kahreden bir trafik kazasına sahne oldu. EGO'ya ait yolcu otobüsünün de karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçları görenler gözlerine inanamazken, çevredeki vatandaşlar panik içinde yardıma koştu. Henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen kaza, başkent trafiğinde korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza mahallinde yaptığı ilk incelemelerde, maalesef 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

SON DAKİKA | Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Hurdaya dönen araçların arasından çıkarılan 9 yaralı ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla acil olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Feci kazanın ardından bulvarda trafik akışı bir süreliğine durma noktasına geldi. Polis ekipleri, olası ikinci bir faciayı önlemek ve kurtarma çalışmalarının güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak adına bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Ekiplerin titiz çalışmaları sürerken, 1 kişinin ölümüne neden olan bu korkunç kazanın arkasındaki sır perdesini aralamak için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

#ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA