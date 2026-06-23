SON DAKİKA: Ankara’da belediye otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var...

Ankara'nın en işlek güzergahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, bugün kahreden bir trafik kazasına sahne oldu. EGO'ya ait yolcu otobüsünün de karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçları görenler gözlerine inanamazken, çevredeki vatandaşlar panik içinde yardıma koştu. Henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen kaza, başkent trafiğinde korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza mahallinde yaptığı ilk incelemelerde, maalesef 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
SON DAKİKA | Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Feci kazanın ardından bulvarda trafik akışı bir süreliğine durma noktasına geldi. Polis ekipleri, olası ikinci bir faciayı önlemek ve kurtarma çalışmalarının güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak adına bölgeyi güvenlik çemberine aldı.