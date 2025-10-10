Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Ankara'da eski eşini rehin almıştı: O şüpheli adliyeye sevk edildi!
Giriş Tarihi: 10.10.2025 14:12 Son Güncelleme: 10.10.2025 14:19

SON DAKİKA...Ankara'da eski eşinin başına silah dayayıp rehin alan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kadın ise sığınma evine yerleştirildi.

Pursaklar ilçesinde dün, kimliği açıklanmayan eski koca, bir süre önce boşandığı eşini takip etti. Şüpheli, Pursaklar Kaymakamlığı'ndan çıkan eski eşini elindeki tabanca ile kovalayarak yakaladı. Şüpheli, kadını başına silah dayayıp, boş araziye götürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheliyi ikna etmeye çalışırken, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ve İlçe Emniyet Müdürü Eşref Güldemir de bölgeye gitti. Şüpheli, yaklaşık 2 saat süren müzakerelerin sonunda silahını bırakarak teslim oldu.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin kadını silahla rehin aldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Büyük korku yaşayan kadın, sığınma evine gönderilirken, gözaltına alınan şüpheli polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

