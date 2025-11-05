SON DAKİKA | Ankara'da üniversitede yangın paniği

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Korkutan olay, Altındağ ilçesine bağlı Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğal gaz kazanının yakılması sırasında yoğun duman oluştu. Yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle yangın olduğu zannedildi ve bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede herhangi bir patlama yaşanmadığı, dumanın doğal gaz kazanındaki arızadan kaynaklandığı belirlendi.