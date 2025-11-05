Video Yaşam Son Dakika: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yangın paniği | Video
Son Dakika: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yangın paniği | Video

Son Dakika: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yangın paniği | Video

05.11.2025 | 16:03

Son dakika haberine göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında yangın önleme sisteminde gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde yangın paniği | Video 00:48
Son Dakika: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yangın paniği | Video 05.11.2025 | 16:03
Servis bekleyen çocuğu takip etti; annesi gelince kaçtı! O anlar kamerada | Video 03:07
Servis bekleyen çocuğu takip etti; annesi gelince kaçtı! O anlar kamerada | Video 05.11.2025 | 14:52
Gemlik’te uyuşturucu hap operasyonu: 2 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 00:25
Gemlik’te uyuşturucu hap operasyonu: 2 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 05.11.2025 | 14:26
Trafikten kaçmak için kaldırıma çıktı, 2 bin 309 lira ceza yedi | Video 02:31
Trafikten kaçmak için kaldırıma çıktı, 2 bin 309 lira ceza yedi | Video 05.11.2025 | 13:49
Öğrencisinin boğazına kaçan şekeri Heimlich manevrasıyla böyle çıkardı | Video 03:21
Öğrencisinin boğazına kaçan şekeri Heimlich manevrasıyla böyle çıkardı | Video 05.11.2025 | 13:40
Şişli’de özel bakımevinde kalan yaşlı kadının malına göz diktikler | Video 04:51
Şişli'de özel bakımevinde kalan yaşlı kadının malına göz diktikler | Video 05.11.2025 | 13:40
Güvenlik kamerasını etkisiz hale getirdi, kasadaki parayı ve motosikleti çalıp kayıplara karıştı | Video 04:49
Güvenlik kamerasını etkisiz hale getirdi, kasadaki parayı ve motosikleti çalıp kayıplara karıştı | Video 05.11.2025 | 13:40
Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun yazılı afişler ortalığı karıştırdı | Video 00:37
"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı | Video 05.11.2025 | 13:32
Kasap dükkanında silahlı kavgada 2 ölü, 2 yaralı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:13
Kasap dükkanında silahlı kavgada 2 ölü, 2 yaralı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.11.2025 | 12:24
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Temizlikçiye benziyorsun | Video 02:51
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: "Temizlikçiye benziyorsun" | Video 05.11.2025 | 11:46
Sokak köpekleri ilçenin kabusu oldu: Dişleriyle otomobile 108 bin TL’lik zarar verdiler! | Video 01:45
Sokak köpekleri ilçenin kabusu oldu: Dişleriyle otomobile 108 bin TL'lik zarar verdiler! | Video 05.11.2025 | 11:43
İzmir’de yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı: 2 gözaltı | Video 00:13
İzmir’de yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı: 2 gözaltı | Video 05.11.2025 | 11:40
Kazanın ardından ‘Niye gülüyorsun’ ve ’o vurdu’ tartışması | Video 04:06
Kazanın ardından ‘Niye gülüyorsun' ve 'o vurdu' tartışması | Video 05.11.2025 | 11:27
Bana ne deyip taksinin ücretini ödemeden kaçan kadın kamerada | Video 00:36
"Bana ne" deyip taksinin ücretini ödemeden kaçan kadın kamerada | Video 05.11.2025 | 11:26
Navigasyona bakmak için duran otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 01:41
Navigasyona bakmak için duran otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 05.11.2025 | 11:21
Arkasına Yakışır yaşıma yanlışlarım yazdı, caddeyi egzozuyla rahatsız etti | Video 00:37
Arkasına "Yakışır yaşıma yanlışlarım" yazdı, caddeyi egzozuyla rahatsız etti | Video 05.11.2025 | 10:43
Ters yöne giden sürücüye 9 bin 267 TL ceza | Video 00:31
Ters yöne giden sürücüye 9 bin 267 TL ceza | Video 05.11.2025 | 10:31
FETÖ’nün yeni yapılanmasından 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:29
FETÖ'nün yeni yapılanmasından 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 05.11.2025 | 09:59
Otobüs şoförü yolcu inmeden hareket ederek yolcuyu böyle düşürdü | Video 00:32
Otobüs şoförü yolcu inmeden hareket ederek yolcuyu böyle düşürdü | Video 05.11.2025 | 09:16
Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu | Video 01:17
Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu | Video 05.11.2025 | 08:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY