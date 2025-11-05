Son Dakika: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yangın paniği | Video
05.11.2025 | 16:03
Son dakika haberine göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Ulus'taki binasında yangın önleme sisteminde gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi.
