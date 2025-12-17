SON DAKİKA... Ankara’da vahşet! Yasin Özdemir 3 yıllık eşi Sevgi Özdemir’i katletti!

Giriş Tarihi: 17.12.2025 15:31

SON DAKİKA... Ankara'da Yasin Özdemir, tartıştığı 3 yıllık eşi Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak katletti. Cani koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 3 yıllık evli olan 2 çocuk sahibi Özdemir çiftinin oturduğu Altındağ ilçesindeki evde meydana geldi. Yasin Özdemir, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sevgi Özdemir ile tartıştı. Yasin Özdemir, Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak kaçtı.

Komşuların ihbarıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevgi Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yasin Özdemir, gözaltına alındı. Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi.

