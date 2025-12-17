SON DAKİKA: Ankara’daki Fatih Acacı cinayetinde flaş gelişme! 7 bıçak darbesiyle katledilmişti! İlk duruşma görüldü

TEHDİT MESAJLARI VE GİZEMLİ GRUPLAR

Acılarını yaşayamadan, Acacı ailesi bir de tehdit mesajlarıyla sarsıldı. Abla Beyhan, katilin yakınları olduğunu düşündükleri kişilerin kendisine, "Kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz ve kafanı surlardan atacağız" şeklinde mesajlar gönderdiğini açıkladı. Bu tehditler, daha önce Mattia Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır cinayetlerinde ortaya çıkan "C31K" ve "404-PKK" gibi gizemli grupları akıllara getirdi.