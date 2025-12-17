SON DAKİKA: Ankara’daki Fatih Acacı cinayetinde flaş gelişme! 7 bıçak darbesiyle katledilmişti! İlk duruşma görüldü

Ankara'da 7 Eylül günü 15 yaşındaki Fatih Acacı, "kız meselesi" yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma nedeniyle akranı Doğukan Gündür tarafından 7 kez bıçaklanarak hayattan koparılmıştı. Saldırıyı Doğukan Gündür çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Acacı cinayetinin ilk duruşması bugün Ankara Adliyesi 4 nolu ek hizmet binasında görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Doğukan G.'nin tutukluluk halinin devamına, dosyadaki eksik delillerin incelemesine karar verdi. Duruşma 28 ocak 2026 tarihine ertelendi.
NE OLMUŞTU?
7 Eylül'de Yunus Emre Caddesi'ndeki bir parkta meydana gelen olay, iki genç arasındaki sıradan bir tartışmayla başladı. 15 yaşındaki Fatih Acacı ve yaşıtı Doğukan G. (D.G.) arasında bir kız yüzünden çıkan sözlü atışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre, Doğukan G.'nin bıçakla saldırması sonucu Fatih Acacı vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Fatih, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğukan G. cinayetin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
AİLEDEN YÜREK YAKAN AÇIKLAMALAR
Fatih Acacı'nın ablası Beyhan Acacı ve babası Mehmet Ali Acacı, yaşadıkları acıyı ve olayın detaylarını anlattı. Abla Beyhan, kardeşinin telefonuna gelen bir mesaj üzerine parka gittiğini, ancak bunun tuzak olduğunu düşündüğünü belirtti. "Kardeşimi kolundan çekip kameraların çekmediği ağaçların arasına götürdüler. Bilinçli ve planlanmış bir şeydi" diyen abla Acacı, kardeşinin 7 yerinden bıçaklandığını ifade etmişti. Baba Mehmet Ali Acacı ise hastanede gördüğü manzarayı "Katliam yapmışlar" diyerek anlattı. Oğlunun böbrekleri, atardamarı ve kaburgası dahil olmak üzere 8-10 bıçak darbesi aldığını söyleyen baba, oğlunun "suçsuz yere kurban gittiğini" vurguladı.
TEHDİT MESAJLARI VE GİZEMLİ GRUPLAR
Acılarını yaşayamadan, Acacı ailesi bir de tehdit mesajlarıyla sarsıldı. Abla Beyhan, katilin yakınları olduğunu düşündükleri kişilerin kendisine, "Kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz ve kafanı surlardan atacağız" şeklinde mesajlar gönderdiğini açıkladı. Bu tehditler, daha önce Mattia Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır cinayetlerinde ortaya çıkan "C31K" ve "404-PKK" gibi gizemli grupları akıllara getirdi.