SON DAKİKA… Antakyalı vatandaştan deprem konutlarına övgü dolu sözler: Yaparsa Erdoğan yapar!

SON DAKİKA… Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketi ile sarsıldı… Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler, 11 ili yıktı… Depremin en büyük yıkıma yol açtığı illerden birisi de Hatay'dı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği afetin ardından devlet ve millet el ele verdi ve yaraların sarılması için asrın mücadelesine başlandı.
6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde inşa edilen deprem konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Hatay'da da depremzedeler sıcak yuvalarına kavuşurken 455 bininci deprem konutunun 27 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerine teslim edileceği açıklandı.
Antakyalı vatandaş, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek "Ben bir Antakyalı olarak inanamıyorum. Eski Antakya'yı da biliyorum, şimdikini de. Müthiş ya, maşallah" dedi. Vatandaşın sözleri bununla da sınırlı kalmadı. Deprem konutlarının ortaya koyduğu tablo karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Antakyalı, "Allah Tayyip Erdoğan'ı eksik etmesin. Yaparsa Erdoğan yapar" sözleriyle övgüler yağdırdı.