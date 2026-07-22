SON DAKİKA… Antalya ve Muğla’da korkutan orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor

ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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