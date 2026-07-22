Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Antalya ve Muğla'da korkutan orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor
Giriş Tarihi: 22.07.2026 14:17 Son Güncelleme: 22.07.2026 14:24

SON DAKİKA… Antalya ve Muğla'da korkutan orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor

SON DAKİKA… Akdeniz’den peş peşe yangın haberleri geldi. Antalya Kepez ve Muğla Fethiye'de çıkan orman yangınları, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın bölgelerde yükselen alevlere çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor. İşte detaylar…

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK Yaşam
SON DAKİKA… Antalya ve Muğla’da korkutan orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Antalya Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

YANGIN ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLADI

Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi Gökçeovacık mevkisi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan yangın bölgesine, ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #KEPEZ #MUĞLA #FETHİYE

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SON DAKİKA… Antalya ve Muğla'da korkutan orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor
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