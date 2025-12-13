SON DAKİKA... Antalya’da 3 gündür aranıyordu: 93 yaşındaki Abdurrahman Altıntaş’ın cansız bedenine ulaşıldı!

Gündoğmuş Güneyyaka Mahallesinde ikamet eden 93 yaşındaki Abdurrahman Altıntaş'ın ailesinin gece 01.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulunmasının ardından yaşlı adamın bulunması için çalışma başlatıldı.

Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri, 1 Komando Bölüğü, İz Takip Köpek Timi ve JAK Timleri olmak üzere 40 personel ve mahalle sakinlerinin katılımıyla başlatılan çalışmalar sonucunda, yaşlı adamın cansız bedeni ikametine 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda stabilize yolda bulundu.