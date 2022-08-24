Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Antalya'da korkutan deprem! Antalya Kaş'ta 4.4. şiddetinde deprem oldu!
Giriş Tarihi: 24.8.2022 08:55 Son Güncelleme: 24.8.2022 08:55

SON DAKİKA: Antalya'da korkutan deprem! Antalya Kaş'ta 4.4. şiddetinde deprem oldu!

AFAD son dakika duyurdu. Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Sabah 08:30'da meydana gelen depremin ardından son depremler listesi araştırılmaya başlandı. Yapılan açıklamaya göre; deprem 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

SON DAKİKA: Antalya’da korkutan deprem! Antalya Kaş’ta 4.4. şiddetinde deprem oldu!

Son dakika! Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin büyüklüğü nedeniyle vatandaşlar son depremler listesini araştırmaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

ANTALYA'DA DEPREM!

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ 24 AĞUSTOS 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.08.24 08:30:19 35.6297 29.8125 9.1 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ İlksel

2022.08.24 06:50:51 38.6065 31.1558 29.1 -.- 1.2 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.08.24 06:44:00 35.4020 26.1602 8.3 -.- 3.9 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.24 06:20:07 38.4018 25.6775 3.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.08.24 04:28:37 37.9925 27.1425 7.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.24 04:06:26 37.9762 27.1810 7.6 -.- 3.4 3.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.24 03:41:51 39.0900 41.2600 6.5 -.- 2.4 -.- YAYLA-VARTO (MUS) İlksel

2022.08.24 00:41:17 37.1123 28.5465 8.6 -.- 1.7 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Antalya'da korkutan deprem! Antalya Kaş'ta 4.4. şiddetinde deprem oldu!
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