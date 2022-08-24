Son dakika! Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin büyüklüğü nedeniyle vatandaşlar son depremler listesini araştırmaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.