SON DAKİKA | Asgari ücret 2026 için 6’lı hesap! Gözler ilk toplantıda! Asgari ücret ne kadar olacak?

2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek amacıyla yürütülecek görüşmelere ilişkin takvim şekilleniyor. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak.

Bu hafta yapılması planlanan ilk toplantıda işçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Ancak bu yıl işçi temsilcileri masada olmayacak.

Bakanlıkta yapılacak ilk toplantıda, sürecin nasıl işleyeceğine yönelik takvimin belirlenmesi öngörülüyor. Sonraki görüşmelerde ise tarafların talepleri, ekonomik veriler, analizler ve hazırlanan çalışmalar ele alınacak.

Şimdi gözler işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına çevrildi. Peki, 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların beklediği asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor? Asgari ücret için 6'lı hesap belli oldu. İşte detaylar...