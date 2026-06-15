SON DAKİKA… Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit etmişlerdi! 9 şüpheli hakkında mütalaa açıklandı: 30 yıla kadar hapis istemi!

TOPLAMDA 30 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, sanıklar Burak Türk ve Ömer Can Derin hakkında, "basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik" suçundan 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar, sanık Ömer Can Özdoğan hakkında, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "kişinin hatırasına alenen hakaret" suçlarından 2 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya, sanık Alaa Faısal hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.