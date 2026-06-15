SON DAKİKA… Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit etmişlerdi! 9 şüpheli hakkında mütalaa açıklandı: 30 yıla kadar hapis istemi!

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 1'i çocuk sanık olan 9 sanığın yargılandığı davada duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Ömer Faruk Ay ve Ömer Can Özdoğan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
TOPLAMDA 30 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Mütalaada, sanıklar Burak Türk ve Ömer Can Derin hakkında, "basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik" suçundan 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar, sanık Ömer Can Özdoğan hakkında, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "kişinin hatırasına alenen hakaret" suçlarından 2 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya, sanık Alaa Faısal hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Ayrıca sanık Ömer Faruk Ay çocuk sanık Y.T. hakkında ise "zincirleme şekilde nitelikli tehdit" suçundan 2 yıl 6 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar Ferhat Karadağ, Sevgi Timur ve Abdülsamet Erdoğan'ın ise beraatlarına karar verilmesi istendi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verirken, duruşma 26 Haziran'a ertelendi.