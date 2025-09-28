SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İstanbul, Bursa, İzmir, Kütahya ve çevre illerde hissedildi!

İstanbul, Bursa, İzmir, Kütahya ve çevre illerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son dakika verileriyle depreme ilişkin ilk bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde 28 Eylül 2025'te saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 8,46 kilometre derinliğinde kaydedildi ve sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.
Deprem, Kütahya'nın yanı sıra İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi ile güncel sarsıntı bilgilerine ulaşılabiliyor. İşte deprem mi oldu sorusuna yanıt arayacağınız o sistem: