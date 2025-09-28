SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İstanbul, Bursa, İzmir, Kütahya ve çevre illerde hissedildi!

İstanbul, Bursa, İzmir, Kütahya ve çevre illerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son dakika verileriyle depreme ilişkin ilk bilgileri kamuoyuyla paylaştı.