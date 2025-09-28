Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İstanbul, Bursa, İzmir, Kütahya ve çevre illerde hissedildi!
Giriş Tarihi: 28.9.2025 13:07 Son Güncelleme: 28.9.2025 13:11

Son dakika deprem haberi vatandaşları endişelendirdi. İstanbul, Bursa, İzmir, Kütahya ve çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından depremin nerede meydana geldiği ve kaç büyüklüğünde olduğu merak konusu oldu. Sarsıntı özellikle Kütahya ve çevre illerde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin, depremin merkez üssü, saati ve şiddetiyle ilgili ilk verileri paylaştı.

İstanbul, Bursa, İzmir, Kütahya ve çevre illerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son dakika verileriyle depreme ilişkin ilk bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 28 Eylül 2025'te saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 8,46 kilometre derinliğinde kaydedildi ve sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem, Kütahya'nın yanı sıra İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.

AFAD DUYURDU!

Büyüklük:5.4 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-09-28
Saat:12:59:15 TSİ
Enlem:39.22167 N
Boylam:28.99389 E
Derinlik:8.46 km

SON DEPREMLER: AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi ile güncel sarsıntı bilgilerine ulaşılabiliyor. İşte deprem mi oldu sorusuna yanıt arayacağınız o sistem:

