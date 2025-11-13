SON DAKİKA: Bahçelievler’de feci kaza: 9 araca çarpan cip 5 metreden boşluğa düştü! Sürücü yaralandı

Olay, bugün sabah 08.00 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki Katlı Otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kadın sürücünün kullandığı cip, otopark içerisinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen araç, önce park halinde bulunan 9 farklı araca çarparak büyük hasara yol açtı.
KORKULUKLARI KIRDI, 5 METRE DERİNLİĞE DÜŞTÜ
Zincirleme kazanın ardından duramayan cip, otopark kenarındaki demir korkulukları kırarak yaklaşık 5 metre derinliğindeki boşluğa yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle cip hurdaya dönerken, sürücü aracın içinde sıkışıp kaldı.
İTFAİYEDEN YARIM SAATLİK ZORLU KURTARMA OPERASYONU
Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde mahsur kalan yaralı kadın sürücüyü kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI: "VURA VURA AŞAĞIYA DÜŞTÜ"
Kazada aracı hasar gören vatandaşlar, yaşananları şaşkınlıkla izlediklerini belirtti. Aracı zarar gören Mahmut Demirel, "Araç geliyor, şu araçlara vura vura herhalde panik yaptı. Benim araca ve kırmızı araca vurarak uçuruma düşüyor. Kadın aracın içerisinde sıkışmış durumda. Yaşıyor, şu anda bir şeyi yok," ifadelerini kullandı.
Bir diğer araç sahibi Fehmi Aktaş ise, "Buradan geldi, şu kırmızı araca vurdu. Aradan geçip pazar tahtalarını vurup aşağıya düştü. Vura vura gitti. Hızlı değildi ama araç aşağıya düştü," şeklinde konuştu. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.