SON DAKİKA: Bahçelievler’de feci kaza: 9 araca çarpan cip 5 metreden boşluğa düştü! Sürücü yaralandı

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI: "VURA VURA AŞAĞIYA DÜŞTÜ"

Kazada aracı hasar gören vatandaşlar, yaşananları şaşkınlıkla izlediklerini belirtti. Aracı zarar gören Mahmut Demirel, "Araç geliyor, şu araçlara vura vura herhalde panik yaptı. Benim araca ve kırmızı araca vurarak uçuruma düşüyor. Kadın aracın içerisinde sıkışmış durumda. Yaşıyor, şu anda bir şeyi yok," ifadelerini kullandı.