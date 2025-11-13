Video Yaşam Bahçelievler'de otoparkta ilginç kaza kamerada: 9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu | Video
13.11.2025 | 11:07

Bahçelievler'de sürücünün araçlara çarparak boşluğa uçtuğu kaza kameraya yansıdı. Güvenlik kamerasında otoparktaki bir kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

İlginç kaza Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi İSPARK otoparkında yaşanmış, otoparktan çıkan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince heyecanlanarak 9 araca çarpmıştı. Bariyerleri aşan araç, otopark alanının hemen yanında bulunan yaklaşık 5 metrelik yükseklikten aşağı boş bir alana düşmüştü. Kazada hafif yaralanan kadın sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.


İlginç kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otoparktan çıkan kadın sürücünün kullandığı araç, birden hızlanarak diğer araçlara çarpıyor. Bu sırada bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Demir bariyerleri aşan araç boşluk alana düşüyor.

