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Giriş Tarihi: 17.2.2022 13:20 Son Güncelleme: 17.2.2022 13:25

Son dakika: Bakan Bozdağ'dan Sıla Şentürk açıklaması

İLKER TURAK İLKER TURAK
Son dakika: Bakan Bozdağ’dan Sıla Şentürk açıklaması

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün Hüseyin Can Gökçek tarafından vahşice katledilmesi ile ilgili paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Bozdağ, canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek katledilmesi olayı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İnsanlıktan nasibini almamış biri,16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım. Sıla kızımıza Allah'dan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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Son dakika: Bakan Bozdağ'dan Sıla Şentürk açıklaması
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