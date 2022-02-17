Son dakika: Bakan Bozdağ’dan Sıla Şentürk açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek katledilmesi olayı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İnsanlıktan nasibini almamış biri,16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım. Sıla kızımıza Allah'dan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."