SON DAKİKA | Bakan Gürlek duyurdu: 8 ilde haksız fiyat artışı operasyonu! 13 şirkete ’denetim kayyımı’ atandı!

Son dakika: Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunması, en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve eşgüdüm içinde hareket etmektedir." dedi.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir.