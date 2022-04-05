Son dakika: Bakan Koca’dan Nisa Bebek açıklaması

Son dakika haberleri...Türkiye İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulduktan sonra sütannelik yapıp "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeği konuşuyor.
Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakımda tutulduğu ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bildirilirken vicdansız annesi ise tutuklandı.
NİSA BEBEĞİN DURUMU TAKİP EDİLİYOR
Bakan Koca, "ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Pendik'te 29 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında boş bir arazide terk edilmiş bebek ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.
Olay yerine giden sağlık ekibinin içinde yer alan tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırılmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, Durmaz'ın "süt kızım" olarak tanıttığı bebek ile beraber çektiği videoyu paylaşması, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevre ve güzergahlarındaki çok sayıda kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelinin bebeğin annesi Ebru S. (20) olduğunu belirlemiş ve zanlıyı dün Pendik'teki evinde gözaltına almıştı.