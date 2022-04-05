Son dakika: Bakan Koca’dan Nisa Bebek açıklaması

NİSA BEBEĞİN DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Bakan Koca, "ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." ifadelerini kullandı.