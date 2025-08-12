Son dakika | Bakan Kurum açıkladı: İşte Sındırgı depreminin bilançosu! "Tüm binalar taranacak"

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımızdan talep gelse de gelmese de, ihbar gelse de gelmese de; bilhassa Sındırgı'mızdaki tüm binalarımızı tarayacağız. Cuma günü taramalarımızı tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum şunları kaydetti:

İLK OLARAK TOKİ'NİN İNŞA ETTİĞİ 100 EV VERİLECEK

Bu noktada şunu duyurmak isterim. TOKİ'mizle merkezde halihazırda inşasını yaptığımız 100 evimiz var, bunları da buradaki hak sahibi vatandaşlarımıza sunmak için çalışmamızı başlattık. İnşallah mayıs ayı içinde teslimini yapmış olacağız. 1,5 ay içinde köy konutlarımızın inşası da başlayacak.