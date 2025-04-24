SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu: 450 bin GSM hattı ile 1.2 Milyar TL vurgun yapan 139 kişi yakalandı!

İKİ ŞİRKET İLE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonda yakalanan şüphelilerin;

Sahte E-Devlet bağlantı linki üzerinden yardım başvurusu alıp vatandaşlarımızı arayarak, kart bilgilerini temin edip, mağdurların hesaplarından para transferi gerçekleştirdikleri,

"Ceza Soruşturmanızın Son Günüdür" şeklinde mesaj atıp, korku ve panik yaratarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve

Sosyal medyada "sahte kart aidatı iadesi ve araç çekilişi" bağlantılarıyla mobil bankacılık bilgilerini ele geçirmek gibi yöntemlerle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımları ele geçirildi. Şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK'ımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin. Biz gereğini yapalıM. Kara Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da çıkmaz denilen sokaklarda, Aziz Milletimizin asayişi, huzuru ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.