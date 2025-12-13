Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul ve İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 13.12.2025 10:11 Son Güncelleme: 13.12.2025 10:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüphelinin yakalanarak tutuklandığını, 6 milyon 958 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüphelinin yakalanarak tutuklandığını, 6 milyon 958 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul ve İzmir'de Polisimiz tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarımızda; 6 Milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

İSTANBUL: İstanbul'da İEM Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce Esenler ilçesinde yapılan operasyonda; 3 milyon 912 bin adet uyuşturucu hap, 145,5 kg katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İZMİR: İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu Buca ilçesinde yapılan operasyonda; 3 Milyon 46 Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 7

şüpheli yakalandı ve şüphelilerin TAMAMI tutuklandı. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

